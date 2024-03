Desde su casa, lugar al que se fue luego de que fue notificada de que recibirá más años de prisión por ser cómplice en la fuga de su mamá, Aída Victoria Merlano dio detalles de los inusuales movimientos que la han tenido con los nervios de punta.

La ‘influenciadora’ contó que su novio Westcol salió de su casa y vio un retén de militares, lo que —según ella— nunca había ocurrido.

“O sea, por ahí no pasa nadie. Es un camino que no [es usual] y había un retén de militares […]. Hasta que Westcol no me mostró el video yo no lo creía”.