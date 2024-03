Este jueves 22 de marzo, el Tribunal Superior de Bogotá aumentó la condena a la creadora de contenido Aída Victoria Merlano por su papel en la fuga de su madre, la condenada excongresista Aída Merlano, ocurrida en 2019.

(Vea también: Aída Merlano habló por primera vez de su sentencia y desmintió a la Fiscalía)

A la audiencia asistió la propia ‘influenciadora’, a quien le modificaron la sentencia de primera instancia de 7 años de prisión domiciliaria por una condena de 13 años y 10 meses de prisión.

Pero antes de conocer la nueva decisión del tribunal, Aída Victoria les había anticipado a sus seguidores lo que podría pasar en su caso, y además les dejó un mensaje en el que habló de una “verdad”.

“Mañana podrían condenarme y mandarme a la cárcel o me podrían absolver, pero no puedo llorar desde ahora por algo que no ha pasado. Vean, la única verdad innegable del futuro es que es incierto”, escribió Merlano en sus historias de Instagram antes de la audiencia.