Aída Victoria Merlano asistió a la audiencia de condena este jueves 21 de marzo de 2024, en la que el Tribunal Superior de Bogotá ratificó en segunda instancia el aumento de condena contra la creadora de contenido.

Sobre el tema, la Fiscalía aseguró que a Merlano le habían dictado orden de captura, hecho que negó la misma señalada.

Pasaron varias horas luego del anuncio y Aída Merlano salió al paso frente al tema, desmintiendo al ente investigador y asegurando que, aunque había sido condenada, podrá gozar de libertad mientras se defiende con su equipo jurídico.

La cuestionada ‘influencer’ explicó que su proceso continuará y su futuro depende de la respuesta al recurso de casación sobre el caso. Además, presumió que seguiría dando la pelea hasta el final, pues creía en la justicia.

“Esto no es cierto, no me dieron orden de captura. El juez de primera instancia, aunque me condenó, me permitió defenderme en libertad hasta que mi sentencia quedara en firme y eso la Fiscalía no lo apeló, razón por la cual el tribunal permitió a pesar de condenarme a 166 meses de prisión, que siga con el proceso en libertad hasta que se responda el recurso de casación. Seguimos creyendo en la justicia: vamos a dar la pelea hasta el final”, dijo.