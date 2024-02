Aida Victoria Merlano habló de Yeferson Cossio en sus historias de Instagram y parecen que las cosas están bastante tensas entre ellos.

(Vea también: Exnovio de Aida Victoria quedó aterrado con carros de Yéferson Cossio e hizo broma pesada)

Merlano compartió un audio en el que Cossio admite que la ama y está enamorado de ella, pues hay que recordar que salieron durante un corto tiempo.

Sin embargo, en varias entrevistas donde le han preguntado a él por Merlano, asegura que fue su peor error, pero no detalla en la razón. Aida Victoria, cansada de la situación, decidió responderle con tres piedras en la mano:

“Estoy segura de que quedaste seco y no precisamente de la risa. A mí no me conviene hablar de ti. De hecho, debería darme vergüenza de que me relacionen con un tipo cínico como tú. Tienes la oportunidad en alguna entrevista y te refieres a mí de la peor manera posible, cosa que yo no hago porque yo soy leal y coherente con lo que tú y yo vivimos y sobre todo sincera conmigo misma. Yo no puedo pedirte que seas fiel a tus principios sabiendo que ni principios tienes”, empezó diciendo Merlano.

(Vea también: “Uno no puede ser tan inmaduro”: Aída Victoria Merlano, sobre relación con Yeferson Cossio)

“Nunca has tenido los huevos bien puestos como para reconocer que las cosas entre tú y yo terminaron porque yo decidí que así fuera. Yo soy la única mujer en tu vida que no te ha perdonado ni media porque la primera que me hiciste fue la única. Suéltame que eso es lo que te arde, yo siempre he dejado que la gente piense lo que se le dé la gana, pero creo que es evidente que primero cae un mentiroso que un cojo”, terminó.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.