Si Aída Victoria Merlano y Yéferson Cossio dan de qué hablar por separado, mucho más cuando son protagonistas de la misma noticia. Por eso, su fugaz romance revolucionó las redes.

Lo cierto es que su relación duró muy poco y los influenciadores no acabaron en los mejores términos. Las expresiones del uno sobre el otro fueron un claro ejemplo de eso.

Justamente, muchos no esperaban que los famosos volvieron a estar juntos, hasta ahora, cuando otro influenciador los reunió.

Se trata de ‘Danibet’, quien invitó a Yéferson y a su actual novia a un ‘live’. La conversación fluyó normalmente, hasta que el español aseguró que le gustaba hacerle bromas a sus invitados y el colombiano no iba a ser la excepción.

Fue entonces cuando sonó la puerta y de repente, apareció en escena Aída Victoria, quien al igual que Cossio, quedó en shock. Y es que los dos no tenían idea de que se iban a reencontrar.

Las caras de incomodidad no se hicieron esperar, y tampoco los comentarios sarcásticos. Por ejemplo, Merlano se presentó con la nueva pareja del creador de contenido como “el peor error de su vida”.

Finalmente, los dos ‘influenciadores’ se refirieron a lo sucedido, y no lo bajaron de bochornoso.

“Él nos invitó a mi novia y a mí a una transmisión en vivo, y como es parcero, entonces yo dije que no había problema, pero va y me sale con esas. Eso fue un momento muy incómodo y a mí me dio mucho calor. Con esta no me quedo, Danibet”, dijo Yéferson.