Se trata de la tiradera entre Valeria Giraldo Toro, de 23 años, que fue tendencia por un chasco que tuvo con un pantalón carísimo que se le dañó en la primera lavada y Aída Victoria Merlano.

El dúo de mujeres ya había sido relacionado en el pasado por sus seguidores en las redes sociales, luego de que Giraldo Toro participó en una transmisión en vivo con WestCol y allí recibió un detalle que ha dado mucho de qué hablar.

(Vea también: Aída Victoria Merlano soltó razones de su ruptura con ‘Westcol’: “No era especial”)

Sin embargo, ahora son tema de conversación porque, según Merlano, Miss Medellín estaría refiriéndose a ella en diferentes momentos de mala manera y se cansó de la actitud de la joven, por lo que le contestó directamente un tuit y la retó a que se lo dijera personalmente.

“Me tiene mamada. Hablas mal de mí y sabes perfectamente con quién, se te ha ido el ‘like’ a ‘tweets’ donde me echan mierda y no es la primera vez que me tiras una indirecta. Veámonos y me dices de frente cuál es tu problema conmigo”, escribió la ‘instagramer’.

Adicionalmente, la atacó y aseguró que no sería capaz de sostener lo que dice a su espalda, pero con palabras mayores: “¿O lo vas a negar como la morronga que eres?”.

ME TIENES MAMADA. Hablas mal de mí y sabes perfectamente con quien, se te ha ido el like a tweets donde me echan mierda y no es la primera vez que me tiras una indirecta. Veámonos y me dices de frente cuál es tu problema conmigo, ¿O lo vas a negar como la morronga que eres?

— AIDA VICTORIA (@aidavictoriam) June 9, 2023