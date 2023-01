Luego de varias semanas de rumores, el ‘streamer’ de 21 años había contado que desde hace un tiempo terminó su relación con la barranquillera. Esto luego de que los señalaran de haberse cuadrado por interés mutuo, para posicionarse en redes sociales y provocar polémicas.

‘Westcol’ comentó que tomaron la decisión de finalizar su relación porque ambos tenían una agenda apretada, por lo que tenían poco tiempo para compartir, ya que él vive en Medellín y ella en Barranquilla.

Recientemente, Aída Victoria Merlano se reencontró con su expareja y en plena transmisión confesó por qué su idilio duró tan poco si parecían estar muy enamorados. Al parecer, la culpa fue del joven ‘streamer’.

Aída Victoria Merlano dijo qué no le gustó de ‘Westcol’

La hija de la excongresista Aída Merlano explicó en la transmisión que la relación de algún modo se estancó porque sus personalidades son diferentes y los planes ideales en pareja eran muy distintos para cada uno.

“Él no era especial. A él no le nacía decirme: ‘mi amor, ponte linda, vamos a cenar’. El plan para él era ver una película luego de hacer ‘streaming’. Hubiese sido lindo que en algún momento él me hubiera dicho: ‘ponte linda, vamos a cenar’, cosas así, o de repente tener un detalle y decir vámonos a Guatapé, que está cerca, pero no le nacía”, detalló la barranquillera.

Por su parte, ‘Westcol’ afirmó en la plataforma de Twitch que reconoce que la relación se acabó prematuramente por el tipo de cosas que le gusta hacer. “Yo acepto que yo fui el que la cagu*. Pero yo no la cagu* a mal, o sea, no es que haya hecho una cagad*, solo era ser yo, y a ella no le gustó”.

El antioqueño se defendió de las críticas y dijo que eso no significaba ser básico, sino que estaba muy enfocado en el trabajo y le estaba dedicando poco tiempo a lo demás; entre eso, su relación con Merlano.