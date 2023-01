El ‘influenciador’, que recientemente tuvo una pifia histórica y cultural de mientras contaba chistes de mal gusto, les contó a sus seguidores por qué decidió tener una relación con ‘Dani Duke’ y levantó una oleada de reacciones.

(Lea también: ‘La Liendra’ se infló por el amor que recibe en otros países y sus fans se ofenden)

Al estilo de la joven que exige como requisitos tener carro, casa, visa y ganar un buen salario, ‘La Liendra’ confesó que se fijó en las condiciones económicas de la que ahora es su novia porque no quería tener que ayudarla y, a su juicio, eso haría que la relación fuera más sana.

‘La Liendra’ dijo qué le gustó cuando conoció a ‘Dani Duke’

“Lo que más me gustó de Daniela fue que era una persona con el mismo nivel económico mío. Cuando terminé mi otra relación [con Luisa Castro] dije que la única forma para meterme con alguien era que la otra persona estuviera bien económicamente y no necesitara nada de mí más que yo la quiera”, detalló el joven creador de contenido.

El comentario del ‘influenciador’ sorprendió a su pareja, que de inmediato le preguntó: “O sea, ¿te fijaste en mi plata?”, a lo que él respondió: “La verdad, sí”, y siguió explicando por qué.

“No porque alguien me hubiera marcado, sino porque yo soy un man que ya tiene sus cosas; su carrito, su apartamento, no necesito nada de nadie, y por eso quería una mujer que no necesitara nada de mí”, explicó ‘La Liendra’.

El oriundo de La Tebaida, en Quindío, agregó que si esas exigencias significan ser interesado, pues que no le da pena aceptarlo. “Yo dije que no me iba a meter con alguien que tenga que arrastrar. Entonces, cuando doy con Daniela y veo que no necesita nada de mí, me encantó”.

La explicación del ‘influenciador’ provocó un curioso debate en redes sociales. Sus seguidores se dividieron entre quienes lo respaldan porque, según comentan, se pudo sentir utilizado en su anterior relación, y quienes lo cuestionaron por darle tanta importancia al nivel económico de su pareja.