Se trata de Mafe Rojas, quien asegura dar consejos para mejorar las relaciones en familia y en pareja, de acuerdo con la información publicada en su página web. Allí menciona ser comunicadora social y periodista egresada de la Universidad de la Sabana, además de ser especialista en ‘marketing’.

(Vea también: Joven compró PlayStation 5 en gangazo y casi le da algo al prenderlo: “Gané la lotería”)

“Guio a las mujeres para que reconozcan su valor, suban sus estándares y tengan herramientas para tener relaciones amorosas con responsabilidad afectiva y económica”, se lee en la descripción.

En su portal también tiene un perfil de su novio, llamado Sebastián Oviedo, quien es un desarrollador de ‘software’ e ingeniero titulado de la Universidad Politécnico Grancolombiano.

“Me considero una persona reservada, no soy de videos ni fotos, pero me casé con una ‘influencer’ de corazón por lo que, si la vida te da limones, haz limonada. Acá estoy, dispuesto a compartir con ustedes las herramientas que nos han ayudado a progresar como pareja”, se lee en la descripción del hombre.

Qué requisitos hizo la joven para una posible pareja

La colombiana se viralizó luego de que varios internautas compartieran un video en el que enumeraba los requisitos mínimos que debe tener su pareja para llevar una buena relación.

Todo surgió por la pregunta de una de sus seguidoras, quien le consultó sobre cómo saber qué es lo mínimo que se le debe exigir a un hombre con el que se pretenda tener un vínculo amoroso. La joven, que aseguró tener 23 años, sorprendió a muchos con la cantidad de exigencias.

“Que sea profesional. No me sirven técnicos o tecnólogos… profesional, carrera profesional. Tiene que hablar, o por lo menos entender, un segundo idioma”, dijo inicialmente respecto a sus conocimientos.

Pero lo que muchos consideraron como “exagerado” fue lo que dijo justo después, pues comenzó a dar detalles de las pertenencias que debería tener como mínimo.

“Por lo menos, un vehículo, preferiría motos porque me encantan, pero los carros no me molestan. Eso de ‘vamos en Uber’, ‘te mando el carro’, ‘nos vemos en la estación de Transmilenio’ ¡no! [hizo cara de desprecio]. Que tenga finca raíz o que ya esté pagando la cuota inicial de su apartamento o casa. No puede vivir con los papás y tiene que ser independiente”, agregó Rojas.

La joven explicó que dicha persona no puede tener hijos ni pensar en tenerlos, ya que en otro video dio sus razones de por qué no quería tener descendientes.

“Debe tener pasaporte y visa, por lo menos a Estados Unidos. Tiene que ganar más o igual de lo que yo gano. Debe patrocinar, planear o invitarme a por lo menos 3 citas al mes. Debe estar dispuesto a asistir a terapia como individuo y en dado caso a terapia como pareja conmigo”, continuó enumerando.

Lee También

La sorpresa de algunos aumentó cuando explicó algunas de las labores del hogar que dicho pretendiente tendría que cumplir, ya que afirmó que ella no las haría.

“Debe lavar los platos, estar de acuerdo a comer a domicilio porque yo no cocino. Debe saber lavar ropa porque no tengo ni la menor idea de cómo mezclar la ropa en la lavadora para que no se dañe”, concluyó.