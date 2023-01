Las cosas han cambiado y, actualmente, el trabajo, gastos y responsabilidades del hogar son casi 50/50 entre ambas partes, hombre y mujer. Cada día, en redes sociales se impulsa más y más a que las mujeres no deben depender de nadie y tener sus propios ingresos, por supuesto, sin desestimar a aquellas que prefieren ser amas de casa, otra posición válida.

(Le puede interesar: Imagen de ‘Epa Colombia’ puso a pensar que llegaría nuevo integrante a su familia)

La ‘influencer’ que se sumó a la conversación de este tema en redes fue la joven conocida como ‘@salppicon’, comunicadora Social y periodista de la Universidad la Sabana, que amasa una comunidad de 122 mil personas en TikTok. Allí, a través de videos cortos, da consejos a la juventud sobre las relaciones interpersonales, ya sea de pareja, familia, amigos, etc.

Esto, luego de que hace algunos años fuera diagnosticada con ansiedad y depresión y se propusiera ayudar a otros que por diversos motivos tengan el mismo problema.

A la joven, le preguntaron en redes como hacer para saber cuáles son los ‘requisitos’ mínimos que una persona debe exigir a la hora de buscar una pareja. Ella respondió a eso en un video con una particular lista que desencadenó una polémica respuesta por parte de la joven, que tuvo comentarios a favor y en contra de lo que mencionó.

Los requisitos de la ‘influenciadora’

Para ella, con 23 años, lo mínimo es: “que sea profesional, no me sirven técnicos o tecnólogos, profesional, carrera profesional. Segundo, tiene que hablar o por lo menos entender un segundo idioma. Tiene que obtener por lo menos un vehículo (…) eso de vamos en UBER, te mando el carro, nos vemos en la estación de Transmilenio no. Que ya tenga finca raíz o ya esté pagando la cuota inicial de su apartamento o casa”, mencionó.

Entre otras cosas, añadió que debe tener visa a otro país, ganar más o igual dinero que ella. Eso en cuanto a lo mínimo como persona. También nombró lo mínimo que deben tener como pareja: que la lleve al menos a 3 citas al mes, que acepte asistir a terapia, que esté dispuesto a comer por domicilios porque ella no cocina, que lave ropa porque ella no sabe separar la ropa en la lavadora, debe lavar la loza porque ella no lo hace, etc.

Lee También

Como explicación, la joven aseguró que los mínimos que exige como persona se debe a que son logros que ella ya alcanzó, es decir, ella ya es profesional, habla segundo idioma, tiene carro, visa, casa, etc. Cabe aclarar que, según la página web de la influencer, ella ya tiene pareja de años.