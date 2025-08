Circula un video que causó miles de reacciones entre internautas. La grabación captó la atención de miles de usuarios luego de que un hombre grabara el momento en que sorprendió a su esposa saliendo de un motel con otro individuo.

Las imágenes, compartidas en TikTok, rápidamente se viralizaron, acumulando comentarios y reproducciones. Aunque no se ha confirmado oficialmente, muchos internautas aseguran que el hecho ocurrió en Chile.

En el registro se observa al esposo esperando en el estacionamiento del establecimiento, visiblemente afectado, mientras graba con su celular. Al ver salir a su pareja junto a otro hombre, decide confrontarla directamente: “Aquí vamos, mira, la señora se quedó en un hotel con un caballero. Casada”, se le escucha decir.

Ante la inesperada presencia de su esposo, la mujer reacciona sorprendida y repite varias veces: “¿Por qué me sigues?”. En contraste, el acompañante baja la mirada y guarda silencio durante todo el encuentro.

El esposo no se limitó a confrontar a su esposa; también se dirigió al otro hombre con palabras tajantes: “Es casada, señor. ¿Tú sabes que es casada? Se quedó contigo anoche. ¿Dónde está tu respeto?”, cuestionó, elevando la tensión del momento.

A medida que el conflicto escalaba, el hombre reclamó a su esposa: “¿Por qué me engañaste con él?”, a lo que ella respondió sin rodeos: “Porque tú me has hecho la vida imposible. Déjame en paz”.

La discusión subió de tono cuando el esposo tomó una decisión definitiva: “Me engañaste con él, cometiste un grave error. Tus maletas van a estar afuera de la casa, tenlo claro”. Sin embargo, su pareja no se quedó callada y le respondió con firmeza: “No, tú no vas a sacarme de mi casa”.

Hombre que encontró a su esposa saliendo de motel también era infiel

Antes de finalizar la grabación, el hombre reiteró su postura: “Te acabo de pillar, estás saliendo del hotel con el compadre. Engañándome. Te vas de la empresa y de la casa”.

El desenlace de la historia provocó reacciones divididas porque la mujer reveló un dato hasta entonces desconocido: “Tú me has engañado durante siete años”.

