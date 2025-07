La empresaria e ‘influencer’ Luisa Fernanda W volvió a provocar conversación entre sus seguidores al responder una inquietud íntima sobre su relación con Pipe Bueno. La creadora de contenido, cuyo nombre real es Luisa Fernanda Cataño, mantiene una relación estable con el cantante de música popular desde hace más de seis años.

Su historia de amor surgió en medio de un proceso de duelo, luego de la trágica muerte del también cantante Legarda, con quien tuvo una relación sentimental hasta su fallecimiento en 2019 por una bala perdida.

El romance entre Pipe y Luisa se ha consolidado una familia junto a sus dos hijos. Sin embargo, en redes sociales, las preguntas sobre su intimidad y cómo manejan ciertos temas de pareja no cesan.

Durante una ronda de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, un seguidor quiso saber qué haría Luisa si llegara a descubrir que Pipe está hablando de forma comprometedora con otra mujer, o si encuentra mensajes sospechosos en su celular. La respuesta de la influencer fue contundente, pero también reflexiva.

“Es un tema delicado”, comenzó diciendo, para luego explicar que es difícil anticipar cómo se actuaría ante una situación así cuando no se ha vivido. Aun así, dejó claro que, como cualquier ser humano, le dolería. “Claro que me dolería, soy humana”, expresó. No obstante, recalcó que un mensaje o una conversación comprometedora no necesariamente pondría fin a su relación, “a menos de que exista una infidelidad distinta, de otro nivel”.

Luisa aseguró que, en ese escenario, lo primero que haría sería sentarse a hablar con Pipe Bueno con total sinceridad, sin dramatismos ni escándalos, para comprender por qué ocurrió ese acercamiento con otra persona. Según ella, es fundamental que exista honestidad mutua en la relación.

“Si veo que tiene el deseo de estar con otra persona, le diría: hazlo tranquilo, porque yo jamás amarraría a un hombre. Todos los días me repito algo: quiero vivir en libertad, y eso también aplica al amor”, manifestó.

Sin embargo, cuando le preguntaron si sería capaz de perdonar una infidelidad física, fue enfática en que eso ya sería otra historia. Si se tratara de un engaño que involucrara intimidad, la situación cambiaría drásticamente. “Ahí sí le diría adiós”, declaró, asegurando que en ese caso pondría fin a la relación y buscaría la forma de sanar su corazón. También dijo que no se cerraría a la posibilidad de abrirse nuevamente al amor con otra persona.

La respuesta de Luisa causó varias reacciones entre sus seguidores. Uno de ellos comentó que le parecía preocupante su actitud tan tranquila frente al tema, asegurando que encontrar ese tipo de mensajes es una clara señal de que el hombre ya no respeta la relación.

Ante ese comentario, la influencer no se quedó callada y contestó con serenidad. Expresó que respeta todas las opiniones, pero para ella “las cosas no son tan blanco o negro”. En su visión, quien realmente falta al respeto es quien traiciona su propia integridad. “Cuando hay amor propio, respeto y coherencia interna, uno no actúa de forma que dañe al otro”, argumentó.

Además, reflexionó sobre los errores que cometen los seres humanos en el ámbito emocional. “Tenemos derecho a equivocarnos. A veces actuamos desde las heridas, los impulsos o la inmadurez”, concluyó.

Con estas palabras, Luisa Fernanda dejó ver una vez más su lado más humano, honesto y empático, demostrando que el amor, para ella, también implica libertad, diálogo y crecimiento personal.

