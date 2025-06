La reconocida ‘influencer’ colombiana Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al compartir, con sinceridad y firmeza, cómo enfrentaría una eventual crisis financiera. La creadora de contenido, que suma millones de seguidores en redes sociales, decidió abrir su corazón durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, abordando uno de los temas más delicados para cualquier figura pública: la posibilidad de una quiebra económica.

(Vea también: Pipe Bueno dice cómo Luisa Fernanda W lo “salvó” y lo puso a facturar en dólares)

¿Cuándo se van de Colombia Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

La conversación se dio en un momento clave para ella y su pareja, el cantante Pipe Bueno, quienes recientemente anunciaron que dejarán Colombia para radicarse en México a partir del 2 de julio. Esta decisión, que implica una nueva etapa personal y profesional, ha causado múltiples interrogantes entre sus fanáticos, especialmente sobre el futuro de sus emprendimientos en el país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LE TENGO EL CHISME (@letengoelchisme)

En ese contexto, uno de sus seguidores le preguntó qué haría si se enfrentara a una situación de quiebra total, una pregunta que Luisa Fernanda no evadió. Por el contrario, respondió con una reflexión profunda que dejó ver su madurez, su enfoque emprendedor y su capacidad de resiliencia.

“Si estuviera en la quiebra, lo primero que haría sería calmarme, porque desde el caos no se piensa con claridad”, comenzó diciendo. “Me enfocaría en lo que sí tengo: talentos, ideas, ganas. Porque cuando uno conecta con su capacidad de crear, todo empieza a moverse. Buscaría soluciones, no excusas. Volvería a empezar las veces que fuera necesario, sin vergüenza, sin pena”.

Estas palabras rápidamente se viralizaron y fueron interpretadas por sus seguidores como una muestra de su carácter y determinación. La ‘influencer’, originaria de Medellín, ha construido su carrera sobre una combinación de autenticidad, constancia y visión empresarial, factores que —según ella misma— le permitirían afrontar cualquier adversidad con firmeza.

“Porque de ahí también se aprende. Y sobre todo, me levantaría con más fuerza, porque yo no me rindo fácil. Lo he demostrado. Y si ya lo hice una vez, lo haría mil veces más. Los que me conocen, saben que no me quedo quieta”, agregó, dejando en claro que su espíritu luchador no se ve afectado por las dificultades.

Esta afirmación cobra aún más sentido si se tiene en cuenta que, en los últimos años, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han diversificado sus ingresos con distintos proyectos, entre ellos su restaurante Rancho MX, ubicado a las afueras de Bogotá. Con su traslado a México, la pareja deberá delegar o replantear la administración de dicho negocio, lo que ha encendido especulaciones sobre sus finanzas y sus próximos pasos profesionales.

No obstante, la creadora de contenido ha sido clara en transmitir tranquilidad a sus seguidores. Aunque reconoció que el cambio de país implica grandes retos, también aseguró que lo hacen motivados por el deseo de ofrecerle a sus hijos —Domenic y Máximo— un mejor futuro y seguir creciendo como artistas y emprendedores.

Además de su faceta como empresaria e ‘influencer’, Luisa ha sido una figura clave en la evolución del contenido digital en Colombia, destacándose por su cercanía con el público, su estilo directo y su capacidad de reinventarse.

Con esta reciente declaración, no solo respondió con honestidad a una pregunta compleja, sino que también compartió un mensaje poderoso sobre la importancia de la mentalidad frente a las adversidades. Para Luisa Fernanda W, perderlo todo no significa quedarse en el suelo, sino una oportunidad para demostrar —una vez más— de qué está hecha.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.