No obstante, cuando llegó la pandemia, a Pipe Bueno le empezaron a cancelar las presentaciones y le pidieron que devolviera el dinero que varios empresarios le habían adelantado por los ‘shows’; fue cuando el cantante empezó a ver cómo su cuenta se desocupaba, contó en el pódcast ‘Desde cero by Juancito’.

“Me di cuenta que si yo no cantaba, no tenía papa. Y mi esposa fue la que me salvó”, contó.