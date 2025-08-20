La vida sentimental de Alejandra Azcárate vuelve a estar en el centro de la atención mediática. La reconocida presentadora y humorista colombiana habría sorprendido a sus seguidores al dar señales, de manera indirecta, de que su matrimonio con el empresario Miguel Jaramillo llegó a su fin después de más de 15 años juntos.

Una noticia que ha causado sorpresa, pues siempre fueron vistos como una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Sin embargo, lo que más revuelo ha causado es que, al parecer, la bogotana ya estaría dándose una nueva oportunidad en el amor.

De acuerdo con versiones reveladas en medios de entretenimiento, Alejandra Azcárate habría dejado algunas pistas en redes sociales que delatarían la existencia de una nueva relación. Incluso, varios reportes indican que ya se la ha visto en compañía de un misterioso hombre tanto en España como en Colombia, disfrutando de viajes y compartiendo momentos que muchos interpretan como una especie de “luna de miel”.

Estas apariciones habrían confirmado, indirectamente, la ruptura con Jaramillo y, al mismo tiempo, la consolidación de su nuevo romance.

¿Alejandra Azcárate se separó de Miguel Jaramillo?

La noticia de la separación llega después de un largo historial de rumores que venían circulando en la prensa. Luego de más de una década y media juntos, todo indicaría que la relación entre Alejandra Azcárate y Miguel Jaramillo llegó a su punto final. La pareja no solo era reconocida por su vida en común, sino también por haber enfrentado juntas situaciones mediáticas muy complicadas.

Uno de los episodios más recordados fue cuando Jaramillo se vio envuelto en un escándalo judicial, después de que una avioneta de su propiedad, con matrícula N722KR, fuera retenida en Providencia con un cargamento de drogas y armas. Aunque Alejandra lo defendió públicamente en ese momento, ese capítulo marcó un antes y un después en la percepción pública de su matrimonio.

El periodista Carlos Vargas, de ‘La red’ y locutor de ‘Vibra en las mañanas’, aseguró que la humorista ya había terminado hace meses su relación con el empresario.

Según él, la confirmación habría llegado a través de una publicación que Azcárate compartió el pasado 5 de agosto en Instagram, donde escribió: “En medio de un mundo tan tecnológico, impersonal, aparente y cada vez más carente de arraigo, el verdadero lujo es volver al origen, a lo elemental. Amor, sol, agua, música, desnudez y limonada de coco”. El uso del término “amor” habría sido interpretado como una clara alusión a su nueva pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandra Azcárate (@laazcarateoficial)

Natalia París reaccionó con un mensaje lleno de picardía: “Ay, el amor, el amo, lalalaaaa…”. Por su parte, la actriz Juliana Galvis no dudó en felicitarla y escribió: “¡Celebro tu felicidad! Te lo mereces. Te quiero”.

¿Quién sería el nuevo novio de Alejandra Azcárate?

La gran incógnita es la identidad del hombre que estaría ocupando el corazón de la presentadora. Según las indagaciones del periodista Carlos Vargas, se trataría de Rodrigo Canedo, un diseñador industrial español del que se sabe poco, ya que mantiene un bajo perfil mediático.

Lo que sí se conoce es que reside en Madrid, ciudad que Azcárate ha visitado con frecuencia en los últimos meses y desde donde ha compartido varias publicaciones en sus redes sociales.

Las coincidencias entre las fotos de Alejandra y las del diseñador llevaron a especular que ambos no solo comparten tiempo en la capital española, sino también en destinos turísticos de Colombia. Se afirma que fueron vistos juntos en La Guajira, precisamente el lugar desde donde la humorista publicó el mensaje que despertó las sospechas sobre su nueva relación.

Más allá de las imágenes y los rumores, lo cierto es que la presentadora parece estar en una nueva etapa personal. Tras años de altibajos mediáticos y un matrimonio que fue puesto a prueba en más de una ocasión, hoy todo apunta a que Alejandra Azcárate decidió apostar nuevamente por el amor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandra Azcárate (@laazcarateoficial)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandra Azcárate (@laazcarateoficial)

Aunque hasta el momento ni ella ni Canedo han confirmado públicamente el romance, los indicios son cada vez más evidentes. Sus apariciones conjuntas en España y Colombia, las publicaciones en redes sociales y el tono de sus recientes mensajes sugieren que la humorista atraviesa un renacer sentimental, lejos de la tormenta que rodeó su vida junto a Miguel Jaramillo.

