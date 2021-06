green

Ese día se conoció que en Providencia había sido neutralizada una aeronave con cocaína y unos 100 millones de pesos, supuestamente gracias a un informante hondureño. En el procedimiento fueron detenidos el piloto y el copiloto, pero la noticia no quedó en una incautación más debido a los propietarios del aparato.

¿Por qué el esposo de Alejandra Azcárate está vinculado al narcoavión?

La Agencia de Periodismo Investigativo reveló que el cargamento era transportado en una aeronave cuyo propietario es un amigo de Miguel Jaramillo, esposo de Alejandra Azcárate, quien también figura como representante legal del avión.

Después de lo sucedido, Azcárate salió a defender a su esposo y a explicar que el propietario justamente estaba con ella y su marido en su finca cuando alguien llamó para pedir prestado el avión para una ayuda humanitaria. Después, según ella, las autoridades fueron las que se comunicaron notificando lo sucedido.

La actriz dijo que Jaramillo y su amigo se habían presentado de inmediato ante las autoridades, pidiendo ser reconocidos como víctimas. Sin embargo, esa solicitud fue posteriormente rechazada por un juez, pero por tratarse de un pedido realizado en el momento que no era el indicado.

Alejandra Azcárate estaría en Miami

El pasado fin de semana se reportó que Azcárate fue vista en un reconocido restaurante de Miami cenando con varias personas. Sin embargo, la artista no tiene ninguna restricción porque no está vinculada a la investigación.

Lo último que se conoció del caso en mayo, después de que la agencia antidrogas estadounidense (DEA) anunciara que también participaría en la investigación, es que la Procuraduría comenzó a indagar si la aeronave despegó de la base de la Policía, en el norte de Bogotá.

Uno de los indicios que dio origen a esa hipótesis es la cercanía entre el lugar de decolaje de la aeronave, en el aeropuerto de Guaymaral, al norte de Bogotá, y la base Antinarcóticos de la Policía.

No obstante, no es la única suspicacia que ha surgido respecto al posible involucramiento de agentes de la fuerza pública con el hecho. También se ha hablado del supuesto chat de un policía pidiendo que no se requisara el avión en Providencia.

¿Quién es el esposo de Alejandra Azcárate?

Azcárate ha tratado de ser muy reservada respecto a su relación con Miguel Jaramillo, a quien describió como “un publicista de primera y no un narcotraficante de octava”.

El año pasado, la humorista habló por primera vez de su marido y contó que lo conoció en una Feria de Manizales, pero oficialmente se lo presentaron 15 días después y desde entonces nunca se separaron, pero también trató de mantener todo en su esfera privada.