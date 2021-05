green

‘Epa Colombia‘ interactuó con sus seguidores en Instagram, habilitando la caja de preguntas para hablar de los temas que ellos quisieran. Como era de esperarse, a la empresaria le hicieron referencia al tema que más se ha comentado en las redes sociales durante los últimos dos días: la avioneta con casi media tonelada de cocaína detenida en San Andrés, aeronave que estaba registrada en la empresa de la que es representante legal el esposo de Alejandra Azcárate.

La actriz aclaró que la avioneta no es propiedad de su pareja y que tanto él como su socio fueron engañados porque a ellos les dijeron que el vuelo a la isla se haría para realizar una ayuda humanitaria. El esposo de Azcárate acudió ante las autoridades para declararse como víctima, pero un juez le negó su solicitud.

A Daneidy Barrera, nombre de pila de ‘Epa’, le preguntaron qué opinaba sobre la polémica en torno a Azcárate. La consulta no era menor, teniendo en cuenta que, hace año y medio, la actriz criticó fuertemente a la bogotana por destruir algunas estaciones de Transmilenio durante las manifestaciones del paro nacional de noviembre de 2019.

Por ese entonces, Azcárate dijo: “No difundo el video de ‘Epa’ porque no le cabe el Colombia. La Fiscalía debe tomar acción frente a esa vándala. ¿Ese es el ejemplo de un figurín digital? Que esto nos sirva para replantear el concepto de lo que es un influenciador”.

Ahora que es la humorista la que está siendo objeto de todo tipo de críticas, la joven prefirió no echarle leña el fuego y evitó sumarse a los juicios contra ella. Sin embargo, ‘Epa’ sí hizo referencia a esas declaraciones que la actriz hizo en su momento y dio por cerrado el tema con una pequeña reflexión.

“Yo no voy a hablar nada. Ella una vez habló mal de mí y me pordebajeó cuando lo del Transmilenio. Yo no pienso pagar con la misma moneda. Cada quien hace con su vida un candelero. Normal”, expresó la empresaria cuando le preguntaron por su opinión sobre Azcárate.

La actriz dejó claro en una entrevista este miércoles que las críticas que está recibiendo harán más fuerte la relación de ella con su esposo y criticó muchos de los juicios que se están haciendo en las redes sociales. Entretanto, en las últimas horas se confirmó que el Canal RCN aplazó el estreno del programa que sería presentado por la humorista.