Por medio de su cuenta de Instagram, Lina Tejeiro realizó una dinámica en la que sus seguidores podían preguntarle lo que quisieran.

La joven no había estado tan activa en los últimos días porque, según ella, ha tenido que hacer varias diligencias personales, por lo que aprovechó para responder la mayoría de incógnitas.

Un internauta le preguntó a la llanera si alguna vez había perdido un casting y si le había dolido pasar por esta situación. Tejeiro se confesó y contó que no ha perdido ninguna audición, pero que hace mucho tiempo le cancelaron un contrato para la novela ‘La Pola‘, producción de RCN.

“Lloré horrible, había quedado en un personaje para una novela de RCN […] me habían mandado libretos, planes de grabación, y un día antes de grabar me llamaron y me dijeron, ya no eres tú“, expresó Lina.

Posteriormente, resaltó que no fue porque ella no tuviera talento, pues en la llamada le argumentaron que habían realizado un cambio físico del personaje y que por esto necesitaban a otra persona que encajara más con el perfil.

Sin embargo, después de contar esta triste experiencia les recordó a los internautas que próximamente se estaría estrenando el programa de RCN, ‘¿Quién es la máscara?’, en el que ella estará como uno de los jurados, en compañía de Alejandra Azcárate, ‘Llane’ exintegrante de Piso 21 y ‘Juanda Caribe’.

Cabe resaltar que el canal había anunciado que la producción se iba a estrenar el 5 de junio, pero este miércoles realizaron un cambio y el espacio será ahora para ‘Masterchef Celebrity’.

Aquí, el video en el que Lina Tejeiro confesó que le cancelaron un papel faltando un día para iniciar grabaciones.