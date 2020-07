green

Mientras emitían las imágenes a un lado de la pantalla, en el otro espacio salía la actriz, presentadora y comediante diciendo que es muy feliz con Miguel.

“Es una relación muy bonita, sana, aportante, alejada también de todo lo que yo hago”, agregó Alejandra Azcárate.

Ella no suele hablar mucho de su esposo porque, como explicó en ‘La red’ en 2016: “Nunca he expuesto mi relación matrimonial ni mi entorno de hogar por una sola razón, yo considero que los verdaderos artistas, los que tenemos pasión por nuestro oficio no exponemos la vida personal”.

Sin embargo, ese año también aceptó contar algunos detalles sobre su relación, en la que dijo ser consentidora y aseguró amar a su marido “con toda el alma”. Es más, confesó que su matrimonio ha sido “el tiempo más feliz” de su vida y dejaría todo por su hogar, en el que decidieron no tener hijos.

En esa misma conversación, la famosa dijo que se saludó con Miguel por primera vez en una Feria de Manizales, pero oficialmente se lo presentaron 15 días después y, desde entonces, no se han vuelto a separar.

En ‘La red’ también mostraron una par de tomas de Alejandra con su esposo. Aquí dejamos una de esas imágenes más el reciente video de Instagram de ‘Bravissimo’, con más fotos de la pareja.