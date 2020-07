green

Durante su paso por el matutino, a Daniella le pasaron mensajes en video de varios miembros de su familia, amigos y colegas, pero fue el de Sebastián Martino, productor del ‘Desafío’, uno de los que más la emocionó.

Y es que Martino no solo escogió acertadas palabras para destacarla como la verdadera superhumana, sino que la invitó a hacer parte de la edición de este año, que tuvo que parar grabaciones por la pandemia del COVID-19.

“Superhumano no es el que más músculo tiene, el que más rápido corre o el que más peso levanta. Súperhumano es el que muestra fortaleza en los momentos difíciles. Un auténtico superhumano es el que sabe que la vida es una prueba, el que no se deja vencer por el miedo, por más que a veces los obstáculos parecen imposibles de superar. Esperamos que te recuperes pronto, porque queremos que hagas parte de nuestro próximo ‘Desafío’”, le dijo el productor, que añadió que su reincorporación al programa sería no solo para que lo llene de su “sabrosura costeña”, sino para que le transmita a todo el equipo “esa serenidad y esa sabiduría, porque en estos momentos difíciles, todos nos debemos contagiar de esos valores”.

Aunque dijo que no es una persona muy sensible, la ex Señorita Colombia no pudo ocultar que la invitación le llegaba al alma, la emocionaba y que moría de ganas por regresar: “No me lo creo, Dios mío. Creo que ahora me va tocar hacer todo más rápido para poder estar ahí”.

“A ‘Sebas’, gracias. Me quedo con la boca abierta, no sé qué hacer para rápido poder estar allí y poder tener mi prótesis para estar en el programa y demostrar que siempre podemos superar nuestros obstáculos y que la vida es una prueba y vamos para adelante”, finalizó Daniella Álvarez, que luego envió un video de agradecimiento a ‘Día a día’.