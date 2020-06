green

Lo hizo en la reciente edición impresa de Vea, donde explicaron que la creencia es que Martín Elías y Moisés murieron (en 2017 y 2020, respectivamente, luego de sufrir accidentes de tránsito) porque su papá no le construyó a la Virgen del Carmen la iglesia en Valledupar que le prometió y ahora la familia debe cargar con esa maldición.

Es más, en la revista señalaron que hay quienes también dicen que los fallecidos fueron esos dos jóvenes porque al nacer fueron “los únicos hijos” que Diomedes Díaz “encomendó a Dios y a la Virgen”. Al tiempo, otros afirman que, por esa promesa incumplida, un miembro de la familia Díaz morirá cada tres años y, coincidencialmente, Martín y Moisés fallecieron con ese tiempo de diferencia.

“Han sido dos hermanos y ahora lo toman como si cada tres años fuera a morir alguien [de la familia]. Es absurdo”, dijo Kelly Elvira Díaz en el medio y, luego, agregó, que para ellos la historia es solo un mito de la gente.

“Dios no es castigador, él no nos va a castigar por algo que no hemos hecho. La Virgen está llena de virtudes. […] No es fácil que digan que nuestra familia está maldita. Mi familia era muy creyente, leía la biblia y era conocedor de la palabra, y muy devoto a la Virgen”, explicó la mujer en la publicación.

Ahí, incluso, aseveran que la promesa fue mencionada en varias canciones del cantante que murió en 2013. Sin embargo, esta quedó fue registrada en el tema ‘Volver a vivir’, de acuerdo con El Heraldo.

“‘Que si me para de aquí le hago una iglesia en el Valle’, prometió Diomedes Díaz a la Virgen del Carmen en su canción. Corría el año 1998 y ‘el Cacique de La Junta’, con profundos dolores en el cuerpo que le impedían la movilidad, reducido a una silla de ruedas afectado por la enfermedad Guillain Barré, se aferró a su santa patrona, a la que durante toda su vida le demostró devoción. El milagro se cumplió, Diomedes volvió a caminar, siguió cantándole a su gente, y continuó profesándole fe a la santísima, pero nunca construyó la iglesia”, aseguró el periódico.

Ahora se dice que esa iglesia sí sería una realidad, pues la hija del cantante afirmó en Vea que la constituirán, “así sea pequeña”, pero también aclaró: “No la vamos a hacer porque estemos asustados, sino por cumplir su deseo. Además, es una bonita obra”.

Aquí dejamos la canción en la que indican quedó prueba de la promesa de ‘el Cacique de La Junta’ a la Virgen: