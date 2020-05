green

En la entrevista aparece Diomedes Díaz en ‘El show de Cesarini’, en 1999, hablando sobre la alegría que le produce el darle la bienvenida a este mundo a su hijo Moisés, fruto de la relación que tenía en esa época con Betsy Liliana González.

“El niño me ha devuelto la alegría a la casa, porque tenía aproximadamente 4 años que Diomedes no sentía esa alegría, entonces les anunció que me acaba de nacer un niño”, expresó el intérprete de ‘Mi primera cana’.

Seguido a esto, el entrevistador le pregunta a Diomedes Díaz el por qué eligió ese nombre para su hijo, y él le responde que hace referencia a Moisés, figura bíblica que salvó al pueblo hebreo y recibió de Dios los diez mandamientos.

“En medio de tanto sufrimiento nació fue para el bien del papá, de la familia, de la mamá. Se lo ofrecí a la virgen y a Dios por el milagro que están haciendo”, dijo el ‘Cacique de la junta’.

Internautas reviven esta grabación luego de que se confirmó la muerte del joven Moisés Díaz en la noche de este jueves, en un aparatoso accidente automovilístico en el norte de Barranquilla, en donde murió instantáneamente.

Este siniestro guarda varias similitudes con la muerte de Martín Elías Díaz, que murió el 14 de abril del 2017, cuando viajaba en su camioneta con su grupo musical después de salir de un concierto en Coveñas.

A continuación, la entrevista de Diomedes Díaz en ‘El show de Cesarini’: