View this post on Instagram

Que noticia tan triste 😭😭😭😭@moisesdiazg5 un ángel mas en el cielo ya hoy estás con tu papá me duele mucho.cada momento que compartimos los llevare en mi corazón hoy acompañando a @lilydiazg @luismarianod @betsylilianag y a toda su familia Dios le de fortaleza para su dolor 🙏🙏🙏🙏🙏