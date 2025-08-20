En medio de la compleja situación judicial que atraviesa Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como ‘Epa Colombia‘, su madre, Martha Rojas, decidió compartir un momento que ha llenado de esperanza y alegría a la familia.

Con una emotiva fotografía familiar, la mujer publicó la imagen de la pequeña Dafne Samara, hija de la ‘influencer’, acompañada de un poderoso mensaje de gratitud que rápidamente conmovió a sus seguidores.

La instantánea no solo muestra la ternura de la recién nacida, sino también la unión y la fe que mantienen firme a la familia en uno de los momentos más difíciles que han debido enfrentar.

Para muchos, la llegada de Dafne Samara representa un rayo de luz en medio de la tormenta. A pesar de que ‘Epa Colombia’ permanece privada de la libertad, la familia ha encontrado en la nueva integrante un motivo para sonreír y agradecer. El nacimiento de la niña ha renovado la esperanza y se ha convertido en símbolo de fortaleza para quienes rodean a la joven empresaria.

El traslado de ‘Epa Colombia’ a un nuevo centro de reclusión

De manera paralela a la emoción por la foto, el Inpec confirmó este miércoles 20 de agosto que ‘Epa Colombia‘ fue trasladada desde la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, a otro centro penitenciario. La medida se dio tras las reiteradas denuncias de su familia y su defensa, que advertían sobre riesgos para su seguridad dentro del establecimiento.

Después de pasar más de siete meses recluida en El Buen Pastor, la defensa de Daneidy logró que se autorizara su traslado. Ahora, continuará pagando la condena de cinco años y dos meses de prisión en la Guarnición Militar de Carabineros, ubicada en el Parque Nacional de Bogotá.

Este lugar, donde también estuvo detenido en su momento el exsenador Samuel Moreno, ofrece condiciones diferentes a las del tradicional centro penitenciario. De acuerdo con la información conocida, la población de reclusos en esta guarnición es reducida —se habla de alrededor de siete internos—, lo que permitiría que la influencer tenga un entorno menos hostil y con mayores garantías de seguridad.

Una nueva etapa para ‘Epa Colombia’

La ficha del Inpec que confirmaba el traslado señalaba como motivo: “centro de reclusión que ofrezca mejores condiciones de seguridad”. En paralelo, se divulgó la foto oficial de Daneidy durante el procedimiento, imagen que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

En la fotografía, ‘Epa Colombia‘ aparece sonriente, vistiendo una camiseta azul cielo y con un ‘look’ renovado: un capul degradado que corresponde al crecimiento de su implante capilar, procedimiento estético que se hizo poco antes de su captura.

Su expresión transmite serenidad, un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes destacaron la actitud positiva de la joven pese a la adversidad.

La coincidencia entre la publicación de Martha Rojas y el anuncio del traslado de su hija refleja los contrastes que atraviesa la familia. Por un lado, celebran la llegada de una nueva vida que les llena de alegría; por otro, enfrentan la realidad de la condena que debe cumplir la empresaria de keratinas.

Sin embargo, para Martha, mamá de ‘Epa’ y sus seres queridos, la fe ha sido el pilar que les sostiene. El mensaje que acompañó la foto de la bebé se convirtió en testimonio de resiliencia: una muestra de que, a pesar de las dificultades, hay motivos para agradecer y mirar hacia adelante.

