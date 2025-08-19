En medio de un nuevo consejo de ministros este 19 de agosto, en la Casa de Nariño, Gustavo Petro se refirió a la decisión del Tribunal de Bogotá que dejó en libertad a Álvaro Uribe Vélez. Petro no entendió cómo el expresidente quedó en libertad, mientras que la ‘influencer’ Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, continúa tras las rejas.

El jefe de Estado afirmó: “No entiendo cómo Uribe está libre y ‘Epa’ presa, ¿eso es justicia o es venganza del macho?”.

Gustavo Petro dio a entender que casos como ese evidencian un trato desigual en el sistema judicial y cuestionó la independencia de los fallos, advirtiendo que cuando la justicia se usa como venganza pierde su razón de ser. “En una democracia progresista la mujer tiene que ser libre”, dijo, dejando ver que el caso de ‘Epa Colombia’ debería analizarse desde la equidad y las garantías constitucionales.

Cabe mencionar que el Tribunal de Bogotá tumbó la orden que había emitido la jueza Sandra Heredia. El fallo señaló que la decisión de la jueza no cumplía con criterios de proporcionalidad, razonabilidad ni necesidad, por lo que se amparó el derecho fundamental a la libertad del exmandatario.

“No entiendo cómo Uribe está libre y Epa Colombia presa”: Gustavo Petro tras decisión del Tribunal de Bogotá que falló tutela a favor del expresidente. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/XViQLBAIIg — Revista Semana (@RevistaSemana) August 20, 2025

El Centro Democrático celebró la decisión en sus redes sociales. El partido escribió: “El expresidente Uribe recobra la libertad […] el Tribunal Superior de Bogotá reconoció los derechos fundamentales del expresidente”.

Por su parte, Álvaro Uribe también reaccionó a la decisión del Tribunal de dejarlo en libertad y agradeció a sus seguidores por el apoyo. “Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”, dijo el expresidente.

‘Epa Colombia’ sería trasladada del Buen Pastor a guarnición militar

La defensa de Daneidy Barrera Rojas pidió formalmente al Inpec que la creadora de contenido sea trasladada de la cárcel el Buen Pastor a una guarnición militar. La petición, que también llegó a manos del presidente Gustavo Petro, busca un cambio en las condiciones de reclusión de la empresaria de keratinas.

“Por ello, solicito que se autorice, desde la Dirección de Centros de Reclusión Militar y el Inpec, el cupo correspondiente para que mi representada pueda ser trasladada a una unidad militar que cuente con las condiciones de un ERE (establecimiento de reclusión), a fin de cumplir la condena que le ha sido impuesta en el marco de la criminalización de la protesta social del año 2019”, dice la solicitud de la defensa de ‘Epa Colombia’.

De acuerdo con fuentes del Ministerio, la solicitud ya está en estudio y podría tener luz verde en los próximos días, lo que abriría la puerta a un eventual traslado de la ‘influencer’ a otro lugar de detención.

