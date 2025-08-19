La Procuraduría suspendió provisionalmente a Alfredo Saade como jefe de despacho de Presidencia, por el término de tres meses, argumentando presuntas irregularidades en el proceso de expedición de pasaportes.

El oficio de 26 páginas dice: “Suspender provisionalmente del ejercicio del cargo de jefe de despacho presidencial a Alfredo Saade, en principio, por el término de tres meses, y solicitar al Presidente de Colombia que haga efectiva esta medida cautelar”.

Así mismo, la entidad agrega que la suspensión se da para investigar de fondo si se extralimitó en las instrucciones que dio en la Cancillería, con el objetivo de gestionar la expedición de pasaportes y lograr el acuerdo con la firma de Portugal.

“En lo que atañe a la necesidad, la medida se encuentra satisfecha, al considerar que, de persistir en el cargo, el Jefe de Despacho Presidencial, podría, eventualmente, desplegar comportamientos abusando del ejercicio de sus funciones”, agrega el Ministerio Público.

Cabe mencionar que la decisión se da tras la investigación que se abrió contra Saade, Laura Sarabia y el también excanciller Luis Gilberto Murillo, también por el escándalo en la expedición de pasaportes que terminó por apartar a Thomas Greg & Sons del proceso.

#ATENCIÓN | La Procuraduría suspende provisionalmente a Alfredo Saade como jefe de Despacho, por el término de 3 meses, por presuntas irregularidades en el proceso de expedición de pasaportes. pic.twitter.com/bhQ9siXmFM — Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 20, 2025

