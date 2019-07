“Siento la muerte con él”, manifestó la médium Ayda Valencia al tocar esa camisa, que tiene un estampado ‘animal print’ y que Consuelo guarda como recuerdo del cantante.

Eso ocurrió durante un espacio que ‘La Red’ le brindó a la viuda para comunicarse con el cantante, a través de Ayda.

En medio de ese encuentro, Consuelo aseguró que Diomedes murió intentando ponerse esa prenda, y que cada vez que la usaba, el artista tenía una extraña sensación:

“Él me dijo: ‘Mami, es que yo siento que me arde el cuerpo cuando me la coloco'”.