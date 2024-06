La actriz y escritora Isabella Santo Domingo reveló al programa ‘Los impresentables’, de ‘Los 40 Colombia’, sobre su relación con Alejandra Azcárate que al final se convirtió en una amistad de un proyecto.

Ambas trabajaron juntas en varios proyectos y tenían planes de realizar ‘shows’ teatrales debido al éxito de ‘Los caballeros las prefieren brutas’.

Sin embargo, todos estos proyectos tuvieron que detenerse cuando Santo Domingo fue llamada para participar en el ‘Desafío‘ de Caracol Televisión y Azcárate fue invitada al ‘reality’ ‘La isla de los famosos’.

Y, aunque tuvieron éxito en sus respectivos trabajos, al regresar a su vida normal su relación cambió drásticamente y ya no fue como antes.

“Cuando salimos de los programas, mi mánager me llamó y me dijo que querían que volviéramos a hacer el ‘stand up comedy’. Llamé a Alejandra y le comenté que regresáramos al ruedo y ella me dijo: ¿Con que material? Yo le dije que con mi primer libro que ya lo tenía listo: ‘Los caballeros las prefieren brutas'”.