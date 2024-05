Isabella Santodomingo sostuvo una corta relación con el productor y compositor Bernardo Ossa, fruto de esa unión nació la única hija de la actriz, se trata de la DJ Daniela Ossa, quien nació en 1995.

¿Por qué no se casó Isabella Santodomingo?

La actriz habló con la periodista Vanessa de la Torres en el podcast ‘Geniales y mayores que yo’ y sus razones por las que no se casó.

“¿Por qué nunca te casaste?” Le preguntó De la Torre a Santodomingo y ella respondió:

“Porque nunca he querido casarme. Voy a decir algo que las personas van a decir que es horrible, pero para mí casarme no es un complemento, es un impedimento de las cosas que yo he querido hacer con mi vida”.

Después contó: “Yo no me hubiera podido casarme con alguien que me dijera: ‘No, no te puedes ir a vivir a Los Ángeles a estudiar escrituras creativas a los 48 años”.

“¿El matrimonio es medio cárcel para Isabella?”, le preguntó la periodista a la escritora. Y ella le comentó:

“Sí, por ejemplo, de novia tuve una pareja que se molestó conmigo porque yo trabajaba en una telenovela [perro amor] y no tenía tiempo libre […] Después me dieron cuatro días de vacaciones y le dije que nos fuéramos algún lugar y me dijo: ‘yo tengo vacaciones hasta diciembre’ Me intentó manipular y le dije: ‘Chao'”.

“Con el papá de mi hija fue una relación bonita, él es productor musical. Lo que me enamoró de él fue su talento, era el productor de Carlos Vives, de los clásicos de la provincia. Pero unos días me enamoraba y otros días no. Nunca estuvimos enamorados al mismo tiempo pero, nos quisimos mucho”.

¿Qué hace la hija de Isabella Santodomingo? Se llama Daniela Ossa vive y vive en Miami, además se dedica a ser DJ y este año cumple 30 años. “Tanto el papá como yo la estamos apoyando en su carrera como productora musical. Ya ha producido varias canciones, las ha publicado en sus plataformas y la respuesta ha sido increíble”, dijo Santodomingo en una entrevista. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dani Ossa (@diossa.aiff)

