Isabella Santodomingo, exparticipante de la última versión de ‘MasterChef Colombia’, reveló que aumentó de peso a raíz de largas jornadas en la cocina junto a su hija Daniela Ossa, y empezó a “comer y a comer” por el estrés que le ocasionó la cuarentena.

“Estás nervioso, estresado, porque las noticias son horribles, son fatalistas. Me sentía ahogada y desesperada”, dijo Santodomingo en la entrevista de ‘Lo sé todo’.

Asimismo, Santodomingo dijo que “las hormonas se enloquecieron” y por eso no podía perder peso. Esto sucedió luego de que sufrió una caída y se fracturó el tobillo.

“A mi no me importa, seré la gordita, cachetona, feliz. Yo no estoy trabajando en televisión, no tengo el marido que me está exigiendo gimnasio”, expresó en ‘Lo sé todo’.

No obstante, Isabella Santodomingo fue de visita al médico y se enteró que a raíz de su aumento de peso, ahora tiene prediabetes y apnea del sueño moderada. Esta última no la deja bajar de peso fácilmente le dijo el profesional de la salud.

La única manera para que la salud de la actriz mejore es que empiece a bajar de peso, aunque asegura que le “encanta comer, bailar, tomar trago de vez en cuando”, y que no se ve comiendo lechuga y alverja todo el día.

La también escritora, de 52 años, piensa que empezó a dañar su metabolismo cuando en el pasado tenía libras de más y en vez de salir a caminar, hacía dietas para bajar de peso.

Isabella Santodomingo subió de peso por la pandemia, y ahora tiene prediabetes y apnea del sueño