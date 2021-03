green

El portal E! compartió un nuevo tráiler de lo que los seguidores ‘Keeping Up With The Kardashians’ podrán ver en la última temporada del programa que retrata la vida de las celebridades Kim, Khloé, Kourtney, Kendall, Kylie y Kris.

En el adelanto se pueden ver a las del Clan Kardashian – Jenner en su día a día pero, sin duda, lo que más llamó la atención es una parte del video en el que Kim Kardashian sale de rodillas en la sala de su casa, mientras dice “me siento como una maldita perdedora”.

Esta escena estaría relacionada con la solicitud de divorcio que Kim Kardashian le hizo a su esposo Kanye West, y padre de sus hijos North West, Chicago West, Psalm West y Saint West, luego de siete años de matrimonio.

(Vea también: Divorcio de Kim Kardashian y Kanye West: ¿cómo será la repartición de bienes?)

En la temporada 20 de ‘Keeping Up With The Kardashians’ saldrían los tensionantes momentos que vivió la pareja antes de tomar la decisión de su separación, según Us Weekly.

¿Cuándo empezaron los problemas matrimoniales entre Kim Kardashian y Kanye West?

Los conflictos habrían empezado en julio del 2020 luego de la campaña presidencial de Kanye West para ser mandatario de los estadounidenses. Al parecer, Kim durante esa época se reunió con un abogado para separarse del rapero.

Una fuente de US Weekly aseguró que la pareja estaba haciendo todo lo posible para permanecer juntos por sus hijos, pero tuvieron una fuerte pelea en diciembre del año pasado y decidieron dar el paso para divorciarse.

Tráiler de la temporada 20 de ‘Keeping Up With The Kardashians’