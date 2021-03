green

TMZ pudo conocer que la estrella de ‘Keeping up with the Kardashian’, programa que ya grabó su último episodio en 2020, solicitó en el divorcio el ‘nidito de amor’ que remodelaron desde 2013 hasta 2017, en donde vive junto a sus hijos: Chicago, Saint, North y Psalm.

(Vea también: Por campaña política, Kanye West cree que Kim Kardashian le pidió el divorcio)

En su divorcio, Kim Kardashian le pidió millonaria mansión a Kanye West

La propiedad es la vivienda que compraron en 2013 y que está ubicada en Hidden Hills; la propiedad está valorada en 20 millones de dólares, aunque la suma podría ser superior debido a los múltiples detalles que agregaron en los últimos años.

El lugar es tan especial que Kanye West llegó a describirla en 2020 como un “monasterio belga futurista”, para él la mansión se convirtió en parte fundamental, pues se considera un aficionado de la arquitectura e imprimió en el lugar varios detalles inspiradores; incluso, Kim llegó a decir que no tenía idea alguna sobre muebles antes de conocerlo, indicó Architectural Digest.

¿Qué tiene la mansión que Kim Kardashian pidió en su divorcio con Kanye West?

Parece que la propiedad se ha vuelto fundamental para la vida de sus hijos, quienes crecieron en el lugar y tienen espacios diseñados especialmente para cada uno; en el espacio prima el color blanco.

Los niños disfrutan del espacio con un gran salón de juguetes, en el que está incluido un minisupermrcado y un armario de disfraces; también tienen una especie de salón de eventos, en el que ubicaron una tarima con instrumentos musicales.

(Vea también: Carolina Cruz, Natti Natasha, y más famosas que no fueron mamás de forma natural)

Además de la habitación principal, las de sus hijos e invitados, la mansión tiene grandes vestidores, baños, varias salas, piscina y una enorme alacena, que llegó a mostrar en una grabación de enero de 2020; allí dejó ver que esta zona tiene un cuarto de refrigeración, neveras y hasta un supermercado privado con productos orgánicos.

Aquí, un video que hizo Vogue en la casa de la familia West Kardashian; en el que realizaron un pequeño ‘tour’ por la mansión:

Propiedad que pidió Kanye West en su divorcio con Kim Kardashian

Hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre la repartición de bienes de la pareja, pero el rapero se quedaría con la hacienda que tienen en Wyoming, pues es el lugar en el que más ha pasado tiempo y hasta trasladó su marca para allí.

Incluso, por este terreno fue que relacionaron al cantante con el maquillador Jeffree Star, pues resulta que son vecinos, viven a escasos metros de distancia.