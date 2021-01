green

Luego de que se diera a conocer la decisión de Kim Kardashian de dar por terminado su matrimonio de Kanye West, la ‘influenciadora’ Ava Luise aseguró que tenía pruebas de que el rapero sostenía un romance con el gurú de la belleza.

Pese a que muchos llegaron a creer en ello y algunas publicaciones de Jeffree Star sugirieron que podría ser cierto, pues Kanye y el maquillador son vecinos en Wyoming, el primero prefirió salir a aclarar los rumores que lo ponían como el tercero en discordia entre el artista y la empresaria.

Jeffree Star habla de su supuesta relación con Kanye West

“Es la mierda más estúpida que he leído jamás”, empezó diciendo el empresario estadounidense, quien comentó que no conoce al intérprete de ‘Flashing Lights’ y que sus ranchos quizá sí quedan cerca, pero que eso no los relaciona de ninguna manera.

“Me desperté y mi teléfono era puro fuego y dije: ‘¡Ay, Dios mío! ¿qué escándalo está sucediendo hoy ?’. Recibí un millón de mensajes, llamadas, noticias. Estaba en internet y vi los titulares diciendo: ‘Jefree Star podría estar durmiendo con Kanye West’, y me pregunté el por qué: ‘¿Será porque vivimos en el mismo estado?'”, expresó Star, quien en el pasado llegó a criticar la línea de maquillaje de Kim Kardashian.

Además, el hombre aprovechó su grabación, que ya acumula más de 8 millones de reproducciones en YouTube, para decir que está soltero: “No me he acostado con nadie” y, que si estuviera con alguien, el rapero no entraría en su lista por este detalle:

“Me gustan los hombres muy altos”.

Jeffree Star sugirió que Kris Jenner filtró el rumor de su supuesto romance con Kanye West

Teniendo en cuenta que se ha dicho que la ‘momager’ ha filtrado varios de los escándalos en los que se han visto envueltas sus hijas, el maquillador se atrevió a dedicarle algunas palabras en su grabación:

“Si Kris Jenner organizó todo esto, feliz año, princesita. Pero no, Jeffree Star está soltero”, concluyó el millonario.

Video en el que Jeffree Star habla de Kanye West

Esta es la grabación en la que el gurú de belleza se refiere al rumor en el que lo relacionaron con el aún esposo de la estrella de ‘Keeping up with the Kardashians’: