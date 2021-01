green

Ahora, medios estadounidenses como TMZ y Page Six aseguran que la estrella de ‘Keeping up with de Kardashians’ está cerca de ponerle fin a su matrimonio con el rapero, pues ya habría contratado a la abogada Laura Wasser, la misma que representó a Angelina Jolie en su divorcio con Brad Pitt.

E News, medio que hace parte de la casa en donde se creó el premiado ‘reality’ del clan Kardashian-Jenner, informó que Kim Kardashian tiene claro que su relación con Kanye West no tiene futuro, pero ella también es consciente de que esta ruptura afectará a sus cuatro hijos: North, de 7 años; Saint, de 5 años; Chicago, que nació por medio de un vientre de alquiler, de 2 años; y Psalm, que fue gestado por medio de un proceso de fertilidad, de 20 meses.

¿Por qué Kim Kardashian no se ha separado de Kanye West?

Precisamente es por el bienestar de sus pequeños que la reconocida empresaria ha dilatado el fin de su matrimonio con el intérprete de ‘Flashing Lights’, pues quiere ver que ellos estén bien; incluso, se ha reunido con él en varias oportunidades por las 4 razones que los unirán de por vida, añadió el medio.

“Se han visto por el bien de los niños, pero han estado viviendo separados. Kim sabe que el matrimonio se acabó. Lo sabe desde hace un tiempo. […] Ya no se trata del matrimonio, ella siempre se preocupará por Kanye, pero se acabó entre ellos”, aseveró un informante a E News.

Crisis en el matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West

Los problemas entre la pareja se hicieron notorios cuando el cantante reveló que aspiraría a la presidencia de Estados Unidos, en esos días hasta llegó a decir que trató de divorciarse de la ‘influenciadora’ debido a que, junto con Kris Jenner, intentaron internarlo en un centro para tratar su bipolaridad.

Solo unos días después de que Kanye West pusiera en tensión a los seguidores de la familia, Kim pidió “compasión” para con su esposo, pues para nadie era un secreto su problema psicológico.

En agosto, solo un mes después de que West se fuera en contra de su esposa, los dos decidieron tener un viaje familiar para intentar superar su crisis y para esa época ya se rumoraba que no estaban viviendo juntos; él residía en su rancho en Wyoming.

En elecciones de EE. UU., ¿Kim Kardashian votó por Joe Biden y no por Kanye West?

Luego, llegó el día de las elecciones de Estados Unidos y el rapero creía en su posible victoria, pero todo indica que la integrante del clan Kardashian tenía claro que él no sería quien se ganara un lugar en la Casa Blanca pues, cuando se hizo oficial, celebró la victoria de Joe Biden y Kamala Harris.