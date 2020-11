green

En julio, el rapero oficializó su candidatura a la presidencia de Estados Unidos y lo hizo de forma independiente; incluso, el pasado 3 de noviembre dio un espectáculo para anunciar su sufragio, que obviamente sería por él mismo.

“Hoy voto por primera vez en mi vida para el presidente de Estados Unidos, y es para alguien en quien verdaderamente confío… yo“, dijo en ese momento el músico.

Pese a que el pasado 6 de noviembre se alcanzaron a registrar 60 mil votos a favor del cantante, entre estos no estaría incluido el de su esposa Kim Kardashian quien, inmediatamente se enteró del triunfo de Joe Biden, tuiteó una foto del líder demócrata y Kamala Harris, vicepresidenta electa.

Aquí, el trino en el que la ‘influenciadora’ mostró finalmente su inclinación política, que causó controversia entre sus fanáticos, quienes desataron una oleada de memes y le recordaron que en su momento apoyó a Trump.

Además, la hija de Kris Jenner también replicó un trino de Kamala Harris, en el que esta última se entera por medio del presidente electo de la noticia de su llegada a la vicepresidencia de Estados Unidos, como se puede ver a continuación.

Kim, que hace meses anunció el fin del programa ‘Keeping up with the Kardashians’, también aprovechó el momento para replicar el escrito que les dejó Biden a sus votantes, en el que recordó que será el presidente de todo el pueblo estadounidense.

Este es el trino, que ya cuenta con más de 14 mil ‘likes’:

Como la empresaria, Shakira fue otra de las famosas que mostró su emoción por la llegada del presidente electo a la Casa Blanca; esto lo hizo la barranquillera días después de publicar una contundente crítica hacia Donald Trump en el Time.