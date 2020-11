Ahora, luego de que se conociera de forma oficial que Joe Biden es el presidente electo de los estadounidenses, pues ya cuenta con 279 delegados del Colegio Electoral, la barranquillera reaccionó a la noticia en su cuenta de Twitter.

Shakira dijo en la plataforma que está celebrando con sus hijos “esta nueva fase de unidad y sanación”, promesas con las que el líder demócrata obtuvo las llaves de la Casa Blanca, y que él reiteró en el reciente mensaje de agradecimiento que les dejó a los votantes:

Este es el tuit de la artista, que ya cuenta con más de 30 mil ‘likes’:

Celebrating with my children this new phase of unity and healing that begins now with Biden as new president elect.

La cantante, que como se mencionó expuso su indignación ante el actuar de Donald Trump en el Time, añadió en otro trino que el presidente electo de Estados Unidos es un hombre “cortés y compasivo”; alguien que estará pendiente del “medio ambiente”, de “brindar educación de calidad” y que proporcionará “servicios de salud para todos”.

“Ahora, un pequeño baile con mis hijos para celebrar“, concluyó la intérprete de ‘Empire’ en la red social.

Aquí, la conclusión del mensaje que dejó la colombiana, que ha generado comentarios a favor y en contra:

The world is in the hands of someone civil and compassionate.

Now it’s time to clean up the environment, provide quality education and health services to all. We all have to do our part, but the groundwork is laid.

Now a little dance with my kids to celebrate! pic.twitter.com/xyWnaZrXqk

— Shakira (@shakira) November 7, 2020