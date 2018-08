Después de su polémica participación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele 2012’, Óscar tuvo relaciones sexuales con varios hombres, aprovechando la fama que le trajo el reality. Pero en el 2014 su vida cambió. Su abuela, Antonia Vergara, por fin pudo convencerlo para que asistiera a la Iglesia Cruzada Cristiana para que Dios guiara su camino.

Pero eso no fue todo, pues decidió despojarse de lo que él creía que era su don más preciado: el cabello. Incluso, afirma que desde que tomó esa difícil decisión, una mujer llegó a cambiarle la vida para mostrarle que todo el tiempo estuvo confundido.

“Cuando me corté el cabello, por primera vez en mi vida me vi como un varón, y me comenzaron a gustar las mujeres. Un tiempo después, vi justo a una joven, hija de pastores y Dios la usó para enseñarme que yo si era un hombre de verdad. Despertó esa hombría en mí, ella para mí fue una mensajera que Dios envió para enseñarme que era un varón de Dios”, expresó Naranjo.