A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, Joe Biden entregó este sábado sus primeras declaraciones como nuevo presidente de Estados Unidos, tras una reñida contienda con Donald Trump.

Aunque no se han contado todos los votos, el exvicepresidente ganó en los estados de Virginia, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island, Michigan, Wisconsin, Arizona, Pensilvania y Vermont, este último es en el que vive y del que ha sido senador durante muchos años.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020