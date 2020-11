El candidato demócrata Joe Biden ganó la presidencia de Estados Unidos, según proyecciones este sábado de medios, tras imponerse en varios estados clave que en 2016 habían votado por el presidente saliente Donald Trump, que buscaba la reelección.

Las cadenas CNN, NBC News y CBS News declararon a Biden victorioso, tras asignarle una ventaja decisiva en Pensilvania, su estado natal.

Biden ha sido dado como ganador en Virginia, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y en Vermont, el estado en el que vive y del que ha sido senador durante muchos años.

El medio estadounidense CNN, citando a fuentes de la Casa Blanca, señaló que el mandatario se la había pasado viendo por televisión cómo avanzaba el conteo de votos, en medio del ambiente de tensión por los resultados y viviendo muchas situaciones detrás de escena que no ven los electores.

Además, Trump le puso varios trinos a Biden en los que le advertía que no cantara victoria debido a procesos legales que inició por supuesto fraude que denunció.

I had such a big lead in all of these states late into election night, only to see the leads miraculously disappear as the days went by. Perhaps these leads will return as our legal proceedings move forward!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020