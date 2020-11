Así lo asegura CNN, quien detalla que la cadena envió ya 2 memorandos para “evitar” usar tal descripción y, en cambio, decir que Joe Biden tiene “suficientes votos electorales para ganar la presidencia”.

Fox, “la cadena de cable que ha sido uno de los partidarios más importantes del presidente Trump”, justificó en sus memorandos en que el equipo legal de Trump va a impugnar el resultado si finalmente pierde, explica CNN.

Fox le negó a su competencia que esos memorandos fueran una “guía en absoluto” para tratar al candidato demócrata que está a horas de proclamarse como nuevo presidente de Estados Unidos.

Fox News tells its anchors not to call Joe Biden 'President-elect,' then seems to change its tunehttps://t.co/DmjGWhCkUN

— Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) November 6, 2020