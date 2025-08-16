En un escalofriante incidente ocurrido en Villa Luzuriaga (Partido de La Matanza), una mujer de 47 años fue asesinada frente a su hijo de 15 durante un intento de robo a plena luz del día.

La trágica situación quebró la tranquilidad de la comunidad y desató un fuerte reclamo ciudadano por justicia y mayor seguridad en la zona. Según el testimonio del adolescente, los tres delincuentes se acercaron al vehículo, un Renault Sandero Stepway, donde él y su madre, Rita Suárez, esperaban a su hija menor tras una clase particular.

Sin emitir palabra, los asaltantes sacaron un arma y dispararon a través del vidrio, hiriendo a Suárez. Aunque fue trasladada a un centro médico, la gravedad de la herida provocó su muerte, según recogió Blu Radio.

🚨HORROR EN LA MATANZA: ASESINARON A UNA MUJER QUE ESPERABA A SU HIJO 📍Rita Suarez, de 47 años, fue asesinada en #VillaLuzuriaga en frente de su hijo de 12. Uno de los #delincuentes es menor. #lamatanza #URGENTE pic.twitter.com/jYJib7alhQ — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) August 15, 2025

Capturaron a sospechoso de asesinar a Rita Suárez en Argentina

El relato del hijo y videos de cámara de seguridad, revelados por El Clarín, fueron clave para que las autoridades identificaran y detuvieran a uno de los responsables, quien fue identificado como Alex M., de 18 años. Sin embargo, los otros dos implicados, que serían menores de edad, siguen prófugos, lo que mantiene a la comunidad en estado de alerta y profunda preocupación por la inseguridad que se vive en el sector.

LA MATANZA: MATAN A UNA MADRE DELANTE DE SU HIJO Rita Suárez (47) fue asesinada frente a su hijo de 15 años durante el robo de su auto en Villa Luzuriaga. Por el crimen hay un detenido y dos menores prófugos. (+) en Clarín: https://t.co/AFuZNZyzMV pic.twitter.com/I5of7dgkTi — Clarín (@clarincom) August 16, 2025

Rita Suárez, quien trabajaba como preceptora, fue recordada por sus vecinos como una mujer dedicada a su familia y su profesión. La brutalidad del ataque provocó una ola de indignación entre los residentes, quienes aseguran que este crimen refleja el abandono que sienten por parte de las autoridades locales.

La inseguridad en La Matanza es una preocupación constante para sus habitantes. Este caso agrava la percepción de riesgo en la zona y pone de nuevo sobre la mesa un debate que lleva años sin soluciones concretas.

