Hacia las 11 de la noche del viernes 15 de agosto, se presentó un trágico siniestro vial en la vía Bogotá-Villavicencio que cobró la vida de una persona y provocó trancones y cierre temporal.

Así lo informó Coviandina, concesionaria de ese importante eje vial, en su cuenta de X. De acuerdo con la empresa, se presentó restricción al tránsito a la altura del kilómetro uno por lo ocurrido.

“A esta hora se realizan cierres preventivos en el K1+000 por alto flujo vehicular debido al siniestro vial en el K09+500 el cual deja una persona fallecida, esté atento a las indicaciones de la Policía de Tránsito y Transporte”, indicó Coviandina.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y las circunstancias del lamentable siniestro; sin embargo, las autoridades y unidades de criminalística trabajan para reabrir la carretera.

(11:02 p.m.) A esta hora llega la unidad de criminalística al K09+500 con el fin de realizar el respectivo informe e iniciar con el levantamiento de la persona fallecida en el siniestro vial. Esté atento a las indicaciones del personal autorizado. Seguiremos informando. — Coviandina (@CoviandinaSAS) August 16, 2025

Reportan trancones en vía al Llano por accidente en puente festivo de agosto

Desde este viernes miles de vehículos empiezan a salir de la capital en el marco de la celebración del ‘Día de la Asunción de la virgen’, lo que significa que el lunes 18 de agosto será festivo.

Por esta razón, el cierre en la vía Bogotá-Villavicencio afectó a viajeros y transportadores que buscan salir de la ciudad. Así lo reportaron algunos usuarios de redes sociales.

“¿Hasta qué hora? Llevamos dentro del túnel más de una hora” y “Llevamos más de 3 horas en trancón, es increíble”, son algunas de las apreciaciones de los internautas.

