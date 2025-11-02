Poco a poco se van descubriendo nuevos detalles del accidente que cobró la vida de Viviana Suárez y Carlos Cadavía, unos esposos que iban por la calle 63 en Engativá, occidente de Bogotá. La pareja iba el pasado viernes 31 de octubre en dos motocicletas para ir a sus respectivos trabajos, cuando un carro que iba por la otra calzada se estrelló contra el separador y los atropelló.

Recientemente, Edwin Delgado y Camila Bermúdez, la pareja que iba en el vehículo que ocasionó el siniestro fatal. A través de un comunicado, los involucrados en el choque aseguraron que en el carro iba otro hombre, el conductor que se escapó del lugar del accidente: Rubén Romero.

Delgado dio a conocer que conoce a Romero porque presta servicios de lavado y conducción de vehículos. La pareja agregó que pidieron el servicio porque, durante la noche anterior, participaron en una caravana de Halloween y bebieron licor, por lo que no podían manejar en ese estado.

“Llamamos al señor Rubén Romero, ¿quién es? Es quien me lava el carro. Y a más de uno le ha manejado el vehículo. El presta ese servicio de manejo de carros, taxis, es muy conocido, me duele mencionarlo y exponerlo”, aseguraron Delgado y Bermúdez a través de un comunicado.

De hecho, un video de cámaras de seguridad publicado por la cuenta de ‘X’, Colombia Oscura, muestra el momento exacto en el que el conductor elegido llega al frente de una casa. Allí, sale la pareja y aborda el vehículo blanco, señalado de participar en piques ilegales. Finalmente, Romero se sube y arranca el recorrido.

#ATENTOS ⚠️ Nuevo video revela quién conducía el vehículo implicado en el fatal accidente de la Av. Mutis, en Bogotá, donde dos personas perdieron la vida. Las recientes imágenes evidencian los segundos previos al choque que ha generado indignación y dolor entre los ciudadanos. https://t.co/lVxapc4bfn pic.twitter.com/bdojpcGrcu — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 2, 2025

De hecho, se observa que el conductor lleva una chaqueta blanca y un jean, que coincide con las prendas de un hombre que estaba tendido sobre una acera en el lugar donde ocurrió el accidente y que apareció en videos y fotos de testigos del lugar. Momentos después, a él se le perdió el rastro, mientras los presentes trataron de agredir a la pareja.

“Nos culpaban de una manera horrible que era yo el conductor cuando era el señor Rubén quien llevaba una chaqueta blanca y huyó del sitio”, dice Edwin Delgado y Camila Bermúdez en el comunicado.

La identidad del conductor es clave para las autoridades, que mantienen buscando al hombre, luego de haberse fugado del accidente que hoy deja a un bebé sin sus papás y a una familia con una dolorosa ausencia.

