Las autoridades avanzan en la identificación de las cámaras de seguridad que registraron lo que ocurrió la madrugada del 31 de octubre, cuando el estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, perdió la vida tras una agresión en el norte de Bogotá.

El hecho sucedió en la calle 64 con carrera 15, en Chapinero, punto donde, según testigos, el joven recibió el golpe mortal. De acuerdo con los reportes preliminares, el enfrentamiento comenzó unos metros antes, sobre la calle 64 con carrera 14.

Un amigo que acompañaba a Jaime Esteban Moreno aseguró a Noticias Caracol que la pelea se originó cuando un grupo de jóvenes los interceptó. En medio del forcejeo, uno de ellos, identificado como Juan Carlos Suárez, que llevaba el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y con pantalón oscuro, golpeó a Moreno por detrás.

Tras ese primer ataque, los jóvenes siguieron su camino hacia la carrera 15, sin imaginar que serían nuevamente abordados por el mismo grupo. Fue allí donde, según los testigos, se produjo el golpe que le causó la muerte al estudiante.

Testigo narró cómo cayó Jaime Esteban Moreno: “Fue terrible”

Una de las voces más impactantes del caso es la de Emperatriz Carreño, testigo clave que presenció los hechos desde su ventana. En diálogo con Noticias Caracol, relató con detalle el momento en que el joven cayó.

“Él está golpeándose con un muchacho de negro, no con el que tenía la cabeza pintada de rojo y estaba sin camisa. Ese muchacho de negro le da un golpe, Jaime Esteban cae, pierde el equilibrio, cae contra la puerta y se pega en el borde del marco”, contó Carreño.

Ese sería el golpe que le quitó la vida. La mujer recordó los minutos posteriores:

“Fue terrible. Él se toteó la cabeza por este lado, eran borbotones de sangre, borbotones de sangre. Yo quiero que la familia sepa que estoy a su disposición, porque fue muy doloroso ver cómo luchó por su vida”, agregó la mujer.

Carreño, visiblemente conmovida, aseguró que trató de pedir ayuda mientras otro joven intentaba auxiliarlo.

Este es su testimonio:

Autoridades avanzan en la investigación

La Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá continúan recolectando testimonios y analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector para establecer con precisión lo ocurrido y las responsabilidades de cada implicado.

