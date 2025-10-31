Un estudiante de la Universidad de Los Andes habría perdido la vida este viernes luego de, al parecer, ser agredido presuntamente por algunos compañeros durante una fiesta de Halloween celebrada en la noche del jueves 30 de octubre, según informó W Radio.

El joven, cuya identidad no habría sido revelada por las autoridades, habría sido trasladado de emergencia al Hospital Simón Bolívar, en Bogotá, durante la madrugada. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el estudiante habría fallecido alrededor de las 7:00 de la noche, pese a los esfuerzos médicos por estabilizarlo.

La emisora señaló que los hechos se habrían registrado en medio de una celebración universitaria, y que las autoridades estarían adelantando investigaciones para esclarecer las circunstancias de la agresión. Hasta el momento, no se reportan capturas ni pronunciamientos oficiales que confirmen los detalles del suceso.

El caso despierta preocupación en la comunidad universitaria, especialmente porque recuerda lo ocurrido con Luis Andrés Colmenares, otro estudiante de Los Andes que murió en circunstancias confusas durante una fiesta de Halloween en 2010, un episodio que marcó un antes y un después en la opinión pública colombiana.

La periodista Paula Bolívar de ese mismo medio de comunicación difundió la información en redes sociales; sin embargo, aún faltan la confirmación por parte de las autoridades o del centro asistencial.

OTRO HALLOWEEN OSCURO: Lamento informar que un estudiante de la Universidad de Los Andes murió este viernes luego de ser agredido presuntamente por algunos de sus compañeros durante una fiesta de Halloween celebrada la noche del jueves 30 de octubre. El joven fue trasladado de… — Paula Bolívar (@paulabolivar) November 1, 2025

