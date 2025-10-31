Un trágico accidente de tránsito en la calle 63 con carrera 98, en el occidente de Bogotá, dejó dos personas muertas y tres gravemente heridas.

El siniestro, registrado por cámaras de seguridad, involucró tres motocicletas, un automóvil particular y un bus del SITP.

Este video muestra el momento exacto del choque:

Según los primeros reportes, el hecho ocurrió cuando un vehículo blanco marca Volkswagen, que se movilizaba a alta velocidad en sentido occidente-oriente, perdió el control, saltó el separador y chocó contra las motos y el bus que iban en dirección contraria.

Una de las víctimas fue identificada como Viviana Suárez, quien deja un hijo menor de edad. Testigos afirmaron que los ocupantes del carro huyeron del lugar tras provocar la colisión, lo que ha generado indignación entre los ciudadanos.

El automóvil terminó volcado sobre la vía. El coronel John Silva, jefe de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá, confirmó que se adelantan las investigaciones para establecer las causas exactas del siniestro y dar con los responsables que se dieron a la fuga.

Las autoridades también revisan los videos de seguridad para esclarecer los hechos y determinar si hubo exceso de velocidad o conducción bajo los efectos del alcohol.

