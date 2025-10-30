Las dificultades de movilidad en Bogotá se han agravado en la mañana de este jueves 30 de octubre, luego de la implementación de recientes restricciones temporales sobre la circulación de motocicletas en la ciudad. La medida adoptada por la Secretaría de Movilidad de Bogotá en la noche del 29 de octubre de 2025 ha provocado una serie de protestas y bloqueos viales por parte de los dueños, usuarios y simpatizantes de este tipo de vehículos.

De acuerdo con el Decreto Distrital 528 de 2025, se prohibíó la circulación de motocicletas con parrillero en horas nocturnas durante el puente festivo de Halloween, época en la que se incrementa la actividad vehicular y nocturna. El objetivo es conservar el orden público y promover la seguridad vial, pero esto ha derivado en protestas que han terminado por desestabilizar el tráfico en diferentes sectores de la capital.

La respuesta de los motociclistas frente a esta medida no se hizo esperar. Con bloqueos en puntos claves como la Autopista Norte y Sur, el Portal Américas, la Avenida Ciudad de Cali y la avenida Villavicencio, entre otras vías, se paralizó en su totalidad la capital, produciendo extensas congestiones viales e impactando también al servicio de transporte público Transmilenio, cuyas rutas tuvieron que ser modificadas frente a la situación.

Algunos usuarios en redes sociales han acusado a los motociclistas de crear caos e interrumpir la cotidianidad de miles de personas, mientras que por otro lado, varios internautas cuestionan la falta de anticipación con que fue comunicada dicha restricción afectando a quienes dependen de las motos para desplazarse.

Cómo está Bogotá hoy 30 de octubre por bloqueos de motociclistas

8:15 a.m2025-10-30T08:15:13-05:00 ID: jzbmj Estas son las restricciones que hay para motos Desde el 30 de octubre empezaron unas nuevas medidas que solo funcionarán por 5 días Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

8:04 a.m2025-10-30T08:04:31-05:00 ID: sgwix Cierran estaciones de Transmilenio por la Autopista Sur Bosa, La Despensa, León XIII, Terreros. San Mateo, el Portal Sur, Perdomo, Madelena, Sevillana, Venecia y Alquería no funcionan en estos momentos por los bloqueos de motociclistas. 🚨 Reporte de movilidad Por motivo de manifestaciones en la ciudad de Bogotá, a la altura de la avenida Villavicencio se presenta un bloqueo por parte de motociclistas, lo que genera alto flujo vehicular sobre la #AutopistaSur, sentido Soacha–Bogotá. pic.twitter.com/svEp8XQAzL — Secretaría De Movilidad (@MovilidadSoacha) October 30, 2025

8:00 a.m2025-10-30T08:00:13-05:00 ID: rtqdl Este es el decreto que provoca molestia en motociclistas Dieron a conocer el texto completo con las acciones que comenzaron este 30 de octubre. Este es el decreto de la @Bogota que restringe las motos entre las 10 de la noche, y 5 de la mañana en este puente festivo y el parrillero, hay protestas preparadas por parte de los motociclistas que ya se reúnen en varias zonas de la ciudad. pic.twitter.com/VKnAJh7vI5 — Manuel Salazar (@manolitosalazar) October 30, 2025

7:44 a.m2025-10-30T07:44:13-05:00 ID: kkuzu Transmilenio, bloqueado en la troncal Américas Varias estaciones no están funcionando por los bloqueos de motociclistas. ⏰#TMAhora: (7:30 a.m.) 📍Av Américas con carrera 49 ⭕️ Por bloqueos sobre el corredor, continúan los servicios TransMiZonal con desvíos y la flota troncal avanza con retornos a la altura de la calle 13 con carrera 49. 📍 Av. Villavicencio con Av. Ciudad de Cali 🔵 Por… pic.twitter.com/plRyTsTzTW — TransMilenio (@TransMilenio) October 30, 2025

7:36 a.m2025-10-30T07:36:28-05:00 ID: krxaq Moteros obligan a pasajeros del SITP a bajarse de los buses En los videos se ve cómo los usuarios increpan a los conductores que no los dejan transitar. #Video Este es el parorama en inmediaciones del Portal Américas por cuenta de las manifestaciones de motociclistas en Bogotá. Son varios los puntos de concentración en la ciudad https://t.co/DNnKeO3dTm pic.twitter.com/mUR2m9SSFp — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 30, 2025

7:35 a.m2025-10-30T07:35:31-05:00 ID: jctzm Comienzan las protestas de motociclistas en Bogotá En puntos como el Portal Américas, Autosur y Autonorte, han comenzado los bloqueos. #BOGOTÁ | A esta hora (7:27 am) se reportan 5 puntos de bloqueo en la ciudad por las inconformidades que generó la restricción de motocicletas en la ciudad: – Avenida Américas con carrera 49

– Av. Villavicencio con Av. Ciudad de Cali

– Carrera 79 con Calle 39a sur

– Carrera… pic.twitter.com/N0XyuAdQiX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 30, 2025

