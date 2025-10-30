author
Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Oct 30, 2025 - 8:16 am

Las dificultades de movilidad en Bogotá se han agravado en la mañana de este jueves 30 de octubre, luego de la implementación de recientes restricciones temporales sobre la circulación de motocicletas en la ciudad. La medida adoptada por la Secretaría de Movilidad de Bogotá en la noche del 29 de octubre de 2025 ha provocado una serie de protestas y bloqueos viales por parte de los dueños, usuarios y simpatizantes de este tipo de vehículos. 

(Le recomendamos: Alcaldía de Bogotá restringe circulación de motocicletas durante puente de Halloween: así funcionará)

De acuerdo con el Decreto Distrital 528 de 2025, se prohibíó la circulación de motocicletas con parrillero en horas nocturnas durante el puente festivo de Halloween, época en la que se incrementa la actividad vehicular y nocturna. El objetivo es conservar el orden público y promover la seguridad vial, pero esto ha derivado en protestas que han terminado por desestabilizar el tráfico en diferentes sectores de la capital.

La respuesta de los motociclistas frente a esta medida no se hizo esperar. Con bloqueos en puntos claves como la Autopista Norte y Sur, el Portal Américas, la Avenida Ciudad de Cali y la avenida Villavicencio, entre otras vías, se paralizó en su totalidad la capital, produciendo extensas congestiones viales e impactando también al servicio de transporte público Transmilenio, cuyas rutas tuvieron que ser modificadas frente a la situación. 

Algunos usuarios en redes sociales han acusado a los motociclistas de crear caos e interrumpir la cotidianidad de miles de personas, mientras que por otro lado, varios internautas cuestionan la falta de anticipación con que fue comunicada dicha restricción afectando a quienes dependen de las motos para desplazarse.

Cómo está Bogotá hoy 30 de octubre por bloqueos de motociclistas

 

8:15 a.m ID: jzbmj

Estas son las restricciones que hay para motos

Desde el 30 de octubre empezaron unas nuevas medidas que solo funcionarán por 5 días

 

8:04 a.m ID: sgwix

Cierran estaciones de Transmilenio por la Autopista Sur

Bosa, La Despensa, León XIII, Terreros. San Mateo, el Portal Sur, Perdomo, Madelena, Sevillana, Venecia y Alquería no funcionan en estos momentos por los bloqueos de motociclistas.

 

8:00 a.m ID: rtqdl

Este es el decreto que provoca molestia en motociclistas

Dieron a conocer el texto completo con las acciones que comenzaron este 30 de octubre.

 

 

7:44 a.m ID: kkuzu

Transmilenio, bloqueado en la troncal Américas

Varias estaciones no están funcionando por los bloqueos de motociclistas.

7:36 a.m ID: krxaq

Moteros obligan a pasajeros del SITP a bajarse de los buses

En los videos se ve cómo los usuarios increpan a los conductores que no los dejan transitar.

 

7:35 a.m ID: jctzm

Comienzan las protestas de motociclistas en Bogotá

En puntos como el Portal Américas, Autosur y Autonorte, han comenzado los bloqueos.

 

