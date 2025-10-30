Los motociclistas salieron a ejercer su derecho a la protesta luego de las restricciones que les impusieron las autoridades, pero lamentablemente perjudicaron a miles de personas que se movilizaban a sus trabajos desde muy temprano.

Una de las situaciones más difíciles se vivió en el suroccidente de Bogotá, en el Portal de las Américas. Esa zona de la capital es perjudicada constantemente por diferentes situaciones, obras, protestas y decisiones, lo que ha provocado que muchos de sus habitantes se sientan desesperados en algunos momentos, como sucedió este jueves.

Un video publicado por el concejal Juan David Quintero muestra la tensa situación que se vivió entre un grupo de motociclistas que bloquearon el paso de los buses del SITP y quisieron poner una barricada para impedir cualquier paso vehicular.

“Estos moteros no dejan trabajar”, se escucha decir a una de las personas que quedaron afectadas por la decisión de los conductores de moto.

Sin embargo, algunos pasaron a los hechos y se opusieron a las barricadas. Como una turba, los demás motociclistas se lanzaron sobre los ciudadanos que intentaron detener este bloqueo, lo que provocó enfrentamientos que, al parecer, no escalaron a una batalla campal, pero sí hubo muchos empujones e insultos.

Lo complicado es que la situación en la avenida Américas con av. Cali no se solucionó rápido, como sí pasó en otros lugares de Bogotá. Allí, los bloqueos se mantuvieron durante varias horas, provocando que miles de personas que se mueven al resto de la ciudad no lo pudieran hacer con tranquilidad.

La situación en la troncal Américas, en Transmilenio, fue muy complicada este jueves. Inicialmente, los bloqueos paralizaron todas las estaciones desde Puente Aranda. Con el pasar de las horas, las que estaban sobre la avenida Américas se pusieron en funcionamiento, pero desde el Portal de las Américas hasta la estación de Banderas no hubo solución.

La decisión de bloquear las vías ha provocado diferentes reacciones. Hay una mayoría que no entiende por qué deben afectar a los ciudadanos que se mueven en transporte público; respecto a esto Miguel Forero, líder de los motociclistas, señaló en Pulzo.com: “Les pedimos disculpas. A nosotros no nos interesa Transmilenio porque ni el alcalde ni la secretaria de movilidad se mueve ahí, lo hace es el pueblo. Pero todos estamos sobre la vía y si nos vemos afectados, pues…”.

