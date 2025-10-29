La inseguridad en Bogotá no da tregua y continúan los casos violentos que amenazan con la tranquilidad de la ciudadanía, que diariamente se debe enfrentar a hechos de robos, asesinatos y extorsión, ante la mirada de las autoridades, que todavía no han podido frenar la ola de delincuencia que hay en varias partes de la capital.

Ahora, un nuevo caso de sicariato se registró en la localidad de Fontibón, más exactamente en el barrio San Pablo, en la calle 19 con carrera 116, donde ocurrió un crimen de un hombre de aproximadamente 32 años, justo cuando estaba cruzando por un parque del sector, como informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpíca Stereo.

El sitio conocido como La Macarena era muy visitado por este hombre, quien en ese momento estaba caminando por una de las esquinas, cuando de repente un hombre en moto llegó y, sin mediar palabra, le propinó varios disparos causándole la muerte en plena vía, de acuerdo con la citada cadena radial.

Lo que se sabe es que la víctima se dirigía a cumplir con una cita y recibió los impactos de bala en su cabeza, lo que causó su inmediata muerte en el sitio. Por su parte, el sicario dio media vuelta con su moto y emprendió la huida con rumbo desconocido, según la emisora.

Las autoridades entre Policía y el CTI de la Fiscalía asumieron la investigación de este homicidio, por el que se cree se habría tratado de un caso de ajuste de cuentas por extorsión, de acuerdo con el informe periodístico.

