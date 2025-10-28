Un nuevo hecho violento se registró este martes 28 de octubre, esta vez en el sur de Bogotá, específicamente en la localidad de Bosa, en donde un ciudadano perdió la vida, al parecer, en medio de un aparente intento de hurto.

Sigue a PULZO en Discover

Según información preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, abordaron a un ciudadano y le quitaron la vida. En la reacción por parte de la Policía, uno de los presuntos responsables de los hechos perdió la vida al ser alcanzado por un disparo de las autoridades.

(Vea también: A mujer que intentó ahogar a su hija en río Bogotá se le iría hondo: padre de la menor tomará acciones)

De acuerdo con Blu Radio, una mujer que sería cómplice del hecho, fue capturada.

Lee También

Por ahora, en el lugar donde ocurrió el hecho con dirección carrera 87 J con calle 57 sur, se adelantan acciones investigativas para esclarecer si se trató de un ajuste de cuentas o fue un intento de hurto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

Ataque de sicariato cerca del búnker de la Fiscalía

Cabe recordar que solo hace un día, en el complejo empresarial Capital Towers, ubicado sobre la avenida La Esperanza con carrera 52, en el occidente de Bogotá, se registró un hecho violento en el que un hombre perdió la vida. Según las primeras versiones, un hombre fue abordado por sicarios cuando salía de un establecimiento comercial dentro del edificio y recibió varios impactos de bala.

El homicidio se registró hacia las 3:40 de la tarde y, de acuerdo con testigos, se escucharon al menos cuatro disparos. La víctima, un hombre de aproximadamente 50 años, se encontraba acompañado por una mujer —presuntamente su esposa— en el momento del ataque.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran a las autoridades trasladando al herido, quien vestía camisa blanca y chaqueta azul, hacia un centro médico cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, falleció pocos minutos después debido a la gravedad de las heridas.

(Vea también: Destapan doble vida del asesinado frente al búnker de la Fiscalía; era dueño de restaurante en Bogotá)

Agentes del CTI de la Fiscalía y de la Policía Metropolitana de Bogotá acordonaron la zona para recolectar evidencias y revisar las cámaras de seguridad del complejo, mientras avanzan las investigaciones para establecer los móviles del crimen y dar con los responsables.

* Pulzo.com se escribe con Z